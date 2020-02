Gevolgen coronavirus merkbaar in haven Rotterdam

Het nieuwe coronavirus heeft gevolgen voor de Rotterdamse haven. De aanvoer uit China vermindert.

„Het effect van het coronavirus is nu al zichtbaar. Het aantal afvaarten uit de Chinese havens is deze dagen met 20 procent afgenomen. Het wereldwijde containervolume is daardoor al met 1 procent gedaald,” schetste Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, heel voorzichtig. Hij verwacht pas over circa vier weken te weten wat het effect daarvan is op de Rotterdamse haven, „maar het zal implicaties hebben. Voorlopig zijn de schappen nog niet leeg.”

Castelein gebruikte de presentatie van de jaarcijfers over 2019 ook om zijn zorg over handelsbarrières uit te spreken. „We zijn voor vrijhandel. De Rotterdamse haven is er niet bij gebaat als wij producten die naar Amerika gaan hier gaan belasten. Nu de wereldeconomie afkoelt en daarbij de coronacrisis komt, kunnen handelsbarrières leiden tot een teruggang.”