Fins recyclebedrijf naar haven Rotterdam

Specialist in het recyclen en hergebruik van batterijen uRecycle kiest de haven van Rotterdam als locatie voor zijn eerste fabriek op het West-Europese vasteland. De vestiging wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar in gebruik genomen en biedt straks werk aan tientallen mensen. Het Finse bedrijf heeft verder vestigingen in Finland, Zweden en Groot-Brittannië.

„De strategisch uitstekende ligging” is een reden om voor Rotterdam te kiezen, lichtte topman van de Nederlandse tak Henny van Dort toe. Bovendien zitten er veel belangrijke partijen, waarmee het recyclebedrijf wil samenwerken, in de havenstad. Volgens Van Dort zijn dat vooral bedrijven uit de chemiesector. Zij kunnen metalen die bij het recyclen van batterijen vrijkomen, goed gebruiken. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam behoort uRecycle tot de drie grootste Europese recyclebedrijven die zich specialiseren in batterijen. De onderneming zamelt gewone en industriële batterijen in, bijvoorbeeld accu’s van elektrische auto’s. Deze krijgen een tweede leven of worden afgebroken in verschillende stoffen, die waar mogelijk weer hergebruikt kunnen worden.