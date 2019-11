Beursspullen doneren voor het goede doel

Standhouders willen na een beurs vaak van hun spullen af, terwijl anderen juist naar die spullen op zoek zijn. Stephanie Mathas, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de RAI, wil vraag en aanbod met elkaar in contact brengen.

Vorige week konden ondernemers die in de RAI op een beurs staan opnieuw hun overgebleven spullen schenken aan het goede doel. De eerste keer dat dit gebeurde, in september, bleek dit al een groot succes te zijn. Mathas kijkt tevreden op beide keren terug „Er is meer dan genoeg opgehaald om alle deelnemende maatschappelijke initiatieven blij te maken.”

Wat voor spullen werden er zoal gedoneerd?

„Van alles. Stoelen, tafels, boekenkasten, maar ook decoratieve dingen zoals planten. Er zijn zelfs snacks en koffiezetapparaten gedoneerd.”

Naar welke organisaties gaan die spullen?

„Bij de Donation Room van afgelopen vrijdag waren zes maatschappelijke initiatieven betrokken, waaronder het Leger des Heils, Humanitas en de Voedselbank Amsterdam.”

Hoe is het idee eigenlijk ontstaan?

„Het is moeilijk om een exacte tijdstip te noemen, maar sinds dit jaar zijn we in gesprek met maatschappelijke organisaties bij ons in de buurt. Ze bleken dingen nodig te hebben die ik hier vaak in het pand voorbij zag komen. Zo is het idee ontstaan.”

Bent u degene die met dit plan is gekomen?

„Klopt. Als manager maatschappelijk verantwoord ondernemen, ben ik constant bezig met de vraag hoe we als organisatie onze maatschappelijke waarde kunnen vergroten. Dit is een mooie manier om dat te doen.”

Worden er ook dingen gegeven waar de goede doelen niets mee kunnen?

„Het is niet zo dat de standhouders maar kunnen doneren wat ze kwijt willen. Daarom hebben we in samenspraak met de aangesloten maatschappelijke initiatieven een lijst opgesteld van spullen die zij nodig hebben Als iets niet op de lijst staat, nemen we het niet aan. Zo voorkomen we dat we blijven zitten met spullen waar niemand wat aan heeft.”

Glipt er nooit wat doorheen?

Dat wel. Een keer was er per ongeluk een zak buttons aangenomen. Niemand die hier vooraf om gevraagd had. Na wat zoekwerk bleek dat we een plaatselijke knutselgroep hier wel blij mee konden maken. Zo werd hier toch nog een mooi plekje voor gevonden.”

Hoelang gaat u hiermee door?

„Als het lukt, zolang als nodig. Oftewel, zolang we maatschappelijke organisaties hiermee kunnen helpen. We hebben in ieder geval al veel meldingen binnen van toekomstige beursorganisatoren die aan onze actie een vervolg willen geven.”