Bekend van de 100- en 130-borden

De naam Visser Print & Sign verscheen afgelopen weken veelvuldig in de media. Omdat op snelwegen vanaf januari 100 kilometer per uur de max is, maakt het bedrijf verkeersborden met die snelheid erop. Toch is dat maar één tak van sport.

Er is geen verkeersbord te bekennen voor de willekeurige bezoeker die het gloednieuwe pand van Visser Print & Sign in Assen binnenstapt. Wat wel direct opvalt, is het meer dan 10 meter lange fotobehang in de hal, een van de producten van het bedrijf. Het behang is bedrukt met stenen, cementvlekken en groen figuraties. „Dit is erg in opmars”, vertelt algemeen manager Jasper Zwarts.

Borden

Bedrijven hebben volgens hem steeds meer oog voor het interieur. „Dat moet niet alleen functioneel zijn, het moet ook warmte uitstralen. Gezelligheid is belangrijk.” Interieurontwerpers maken daarom bij de inrichting van een nieuw of verbouwd bedrijfspand steeds meer gebruik van fotobehang, in vaktermen airtex genoemd. „Je kunt er op laten afdrukken wat je wilt: een bos, een strand, noem maar op.”

Bestickeren

Links van de hal is een garage waar een nieuwe auto van een plaatselijke rijschool op de brug staat. Twee dames zijn bezig het voertuig te bestickeren. „Dit is een speciale folie die goed om de glooiingen van de auto heen vouwt. Door het te föhnen trekt het helemaal strak. Ook worden auto’s hier volledig bestickerd met full colour afbeeldingen, carwrap geheten.

Door de deur rechts gaat de manager voor naar het kantoor. Een ontwerper laat het ontwerp zien van een geel verkeersbord voor een tijdelijke aanduiding. „Dit staat langs de A7, als je van Groningen naar Drachten rijdt, kom je hem tegen.”

Ongeveer eenderde van de werkzaamheden van Visser Print & Sign bestaat uit het ontwerpen, maken en plaatsen van verkeersborden. Tien jaar geleden kwam het bedrijf al in het nieuws toen het honderden borden moest maken voor gemeenten. „Toen werd de regel ingevoerd dat bromfietsers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moest gaan rijden. Veel van de borden die dat aangeven, komen hier vandaan.”

Zeven jaar geleden maakte het bedrijf borden met 130 erop omdat de maximum snelheid op snelwegen toen werd verhoogd.

In de werkplaats is een werknemer bezig met het aanbrengen van een sticker met daarop het cijfer 100 op gloednieuwe verkeersborden. „Er is nog geen opdracht van Rijkswaterstaat binnengekomen, maar ik verwacht die wel elk moment”, zegt Zwarts. „We kunnen we binnen enkele dagen honderden borden leveren.”

Omdat de ‘130-borden’ nog maar zeven jaar oud zijn, is het volgens Zwarts ook eventueel een optie om over de 130 gewoon een nieuwe sticker met 100 erop te plakken. „Een verkeersbord gaat al gauw 15 tot 20 jaar mee, dus die 130-borden zijn nog lang niet afgeschreven.”

Een eventuele opdracht van Rijkswaterstaat zou Zwarts wel goed uitkomen. „Door de stikstof- en PFAS-crisis is het totaal aantal opdrachten dit jaar behoorlijk gedaald.”

De bedrijfsleider heeft het dan over de tak van sport waar grondlegger Jan Visser 40 jaar geleden mee begonnen is: de bouw en wegenbouw. „Jan Visser verfde in zijn garage houten borden met bijvoorbeeld de tekst dat een weg gestremd was. Zowel voor de bouw als de grond-, weg- en waterbouw maken we veel doeken, stickers, reclame-uitingen en bouwborden. Maar veel projecten liggen stil en nieuwe projecten worden niet aanbesteed. Dat merken wij als toeleverancier direct.”

BudgetBuster

Vorig jaar bracht Visser Print & Sign de BudgetBuster op de markt. Een gegalvaniseerd stalen frame waarin een reclamedoek van ongeveer 4 bij 5 meter past. Er kan bijvoorbeeld een nieuwbouwproject in worden aangekondigd. „Tot nu toe moest zo’n bord met houten palen worden ingegraven. Je moest dan eerst uitzoeken of er geen leidingen liepen. De BudgetBuster heeft een zware betonnen voet die op de grond staat. Hij is dus makkelijk te plaatsen, maar ook weer weg te halen en opnieuw te gebruiken. Het ding is enorm populair.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Visser Print & Sign

Waar: Assen

Activiteit: Project- en verkeersborden, buitenreclame

Sinds: 1973

Aantal werknemers: 14

Omzet: 2 miljoen euro

