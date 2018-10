Trump wil libertijnse regels voor transgenders terugdraaien

Ongetwijfeld zal er nog een heel juridisch gevecht komen. De Amerikaanse president Donald Trump deinst daar echter niet voor terug. De libertijnse maatregelen van zijn voorganger om transgenders verregaand tegemoet te komen, wil hij radicaal terugdraaien.

Als het aan Trump ligt, staat voortaan voorgoed in iemands paspoort welk geslacht hij heeft. Je bent man of vrouw. Meer smaken zijn er niet. Bij de geboorte is alleen maar objectief en wetenschappelijk vast te stellen of het om een jongen of een meisje gaat. Mensen die later worstelen met hun geslacht en liever van een man een vrouw worden –of omgekeerd– hebben pech.

Medisch gezien mag geslachtsverandering dan een mogelijkheid zijn, maar in officiële stukken blijft staan wat iemand bij zijn of haar geboorte was. En van tussenvormen, zoals een neutraal geslacht, wil de Amerikaanse regering onder Trump ook niet weten.

Uit een memo van het ministerie van Volksgezondheid die The Washington Post maandag in handen kreeg, wordt duidelijk dat de regering-Trump deze „beperkte invulling van het begrip geslacht” wettelijk wil vastleggen. Als dat gebeurt, heeft dat consequenties voor allerlei wettelijke regels.

Met dit voorstel haalt Trump een dikke streep door het liberale transgenderbeleid van zijn voorganger Obama. Die heeft –vooral tijdens zijn tweede ambtstermijn– allerlei maatregelen genomen waardoor de positie van transgenders versterkt werd.

Die aanpassing ging overigens niet voetstoots. Zo was er veel discussie over het openstellen van toiletruimten in (semi)overheidsgebouwen voor transgenders. Voor Obama wordt het geslacht dat iemand heeft, bepaalt door diens keuze en niet door biologische kenmerken bij de geboorte.

Hoewel Trump tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen beloofde dat de rechten van transgenders bij hem veilig waren en hij voor hen zou strijden, heeft hij de achterliggende tijd al diverse pogingen gedaan om de regels die Obama invoerde ongedaan te maken.

De –naar schatting– 1,4 miljoen transgenders in de VS verwijten hem een ommezwaai te hebben gemaakt en spreken van verraad.

Waarnemers in Washington zijn ervan overtuigd dat deze politieke lijn door Trump is uitgezet onder invloed van vicepresident Mike Pence en van Jeff Sessions, de minister van Justitie. Beiden staan bekend als conservatief.

Met name de evangelicals in de VS zijn blij met het voornemen van de president, ook al beseffen ze heel goed dat de plannen nog niet vastliggen in wetgeving. Eerdere maatregelen van Trump, bijvoorbeeld om transgenders te weren uit het leger, werden door de rechter naar de prullenmand verwezen.

Maar voor veel behoudende Amerikaanse christenen is de intentie van Trump om tegen de heersende libertijnse stroom in te gaan al goud waard.