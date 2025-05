Trump meldt capitulatie van Houthi-rebellen in Jemen

Met die aanvallen wilde Washington voorkomen dat de rebellen schepen en Israël bestookten. De door Iran gesteunde Houthi’s zouden ermee hebben ingestemd te stoppen met het verstoren van belangrijke scheepvaartroutes in het Midden-Oosten. De rebellen beschouwden de aanvallen als uiting van solidariteit met de door Israël belaagde Palestijnen.

De Israëlische krijgsmacht voerde eerder dinsdag nog een luchtaanval uit op de belangrijkste luchthaven van Jemen bij hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi’s. Volgens Israël is het vliegveld volledig onbruikbaar gemaakt.

De aanval geldt als vergelding voor de beschieting van de luchthaven bij Tel Aviv zondag, waarbij meerdere gewonden vielen.