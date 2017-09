Tientallen doden door aardbeving Mexico

Door de aardbeving in Mexico zijn dinsdag tientallen mensen om het leven gekomen. De gouverneur van Morelos sprak over zeker 42 doden in zijn staat. Zijn ambtsgenoot in de staat Mexico zei dat daar ten minste vijf mensen zijn overleden door het natuurgeweld.

De aardbeving veroorzaakte ook een ravage in Mexico-Stad. President Enrique Peña Nieto maakte bekend dat daar zeker 27 gebouwen zijn ingestort. Ook gaf hij opdracht beschadigde ziekenhuizen te ontruimen. Patiënten worden overgebracht naar andere medische instellingen.