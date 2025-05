Duitsland tegen Rubio: wij hebben geleerd van ons verleden

De Amerikaanse minister noemde het Duitse AfD-besluit, dat de inlichtingendienst van het land meer bevoegdheden geeft om de partij in de gaten te houden, „vermomde tirannie”. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance beschuldigde Duitsland er vervolgens zelfs van met de maatregelen tegen AfD de „Berlijnse Muur” te herbouwen.

Dat liet het Duitse ministerie dus niet over zijn kant gaan. Het schrijft in zijn reactie op het bericht van Rubio op X ook: „Dit is democratie. Deze beslissing is het resultaat van een grondig en onafhankelijk onderzoek ter bescherming van onze Grondwet en de rechtsstaat. Onafhankelijke rechtbanken zullen het laatste woord hebben.”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemde eerdere steunbetuigingen van Vance aan AfD in februari ook al eens „ongepast”. De Amerikaanse vicepresident riep de Duitse politiek destijds op te stoppen met het uitsluiten van de partij. Scholz reageerde daar toen fel op: „We accepteren niet dat mensen die van buitenaf naar Duitsland kijken, zich mengen in onze democratie, in onze verkiezingen of in de democratische meningsvorming ten gunste van deze partij.”