Opnieuw doden bij demonstraties in Irak

In Irak is zaterdag opnieuw geprotesteerd tegen de corruptie, het wanbeleid en de hoge werkloosheid. In Nasiriya meldden politie en medische bronnen twee doden en zeventien gewonden bij ongeregeldheden. Een militante groep scheidde zich af van de duizenden betogers die zich in het centrum van de Zuid-Iraakse stad hadden verzameld en bestormde het huis van een plaatselijke overheidsfunctionaris. Toen ze het pand in brand staken, openden bewakers het vuur.

De oproerpolitie zette in Bagdad traangas in om te voorkomen dat de actievoerders stratenversperringen zouden doorbreken en zouden oprukken naar de zogeheten Groene Zone. Daar staan veel regeringsgebouwen en ambassades. De massale demonstraties escaleerden een dag eerder ook al. Volgens officiële berichten kwamen zeker 52 mensen om het leven, bovendien vielen er zeker 2300 gewonden.