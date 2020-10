Noord-Korea nog steeds „vrij van corona”, zegt Kim

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zaterdag op een militaire parade twee nieuwe raketten gepresenteerd. Kim stelde vast dat zijn land geen corona kent. Bij de parade stond iedereen daarom ook opeengepakt.

De optocht werd gehouden omdat de Koreaanse Arbeiderspartij (KAP) 75 jaar regeert. De parade was verrassend genoeg niet overdag, maar even na middernacht. De militairen waren uitgerust met vernieuwde typen AK47-geweren en nieuwe helmen. Ook rolde een modern luchtafweersysteem over het Kim Il-sungplein, waarmee Pyongyang het huidige gat in zijn luchtverdediging deels kan dichten. Een groep MiG-straaljagers vloog in formatie en vormde het KAP-logo en het getal 75. Bij het filmen werden ook veel drones ingezet.

De grote verrassing van de parade waren de nieuwe raketten. Allereerst kwam de Pukguksong-4 in beeld, een nieuw projectiel dat van een onderzeeër kan worden afgevuurd en moeilijk door vijandelijke satellieten kan worden opgemerkt.

Kim onthulde ook een nieuwe intercontinentale ballistische raket, de Hwasong-16, die op een voertuig met elf paar wielen moest worden vervoerd. Een eerdere versie had een bereik van 13.000 kilometer, genoeg om het Amerikaanse en Europese vasteland te kunnen raken. De Hwasong-16 heeft vermoedelijk een soortgelijke reikwijdte, maar kan 2 tot 3,5 keer zoveel explosief materiaal vervoeren.

In een toespraak bedankte Kim de militairen voor hun inzet bij het herstelwerk na de twee recente tyfoons. Hij zei beschaamd te zijn dat hij hen niet behoorlijk kon belonen voor hun werk. Bij dit gedeelte van de speech huilde de dictator zichtbaar.

Mensen die vochten tegen het coronavirus wenste hij een goede gezondheid. Daarbij noemde hij specifiek „de broeders in het zuiden.” Volgens Kim is nog geen enkele Noord-Koreaan met corona besmet.

Rond het evenement waren dan ook geen maatregelen vanwege corona. Militairen en toeschouwers stonden dicht opeengepakt. Niemand droeg een mondkapje. Voorafgaand aan zijn toespraak kuste Kim twee kinderen. Zondag woonde Kim een massa-evenement bij in een overvol stadion.

Sinds Noord-Korea de grenzen in januari sloot en de meeste internationale waarnemers het land verlieten, is onduidelijk hoe ernstig het coronavirus het land getroffen heeft. Het Noord-Koreaanse zorgstelsel verkeert in deplorabele staat en is niet toegerust op het opvangen en behandelen van grote aantallen zieken.