Mogelijk Israëlische verkiezingen op 2 maart

De twee grootste politieke partijen van Israël zijn het erover eens geworden dat op 2 maart weer vervroegde verkiezingen moeten komen als het land dan nog geen nieuwe regeringscoalitie heeft. Dat ziet er niet naar uit. Volgens de regels moet er uiterlijk woensdag om 23.00 uur (onze tijd) een meerderheidsregering zijn gesmeed, anders volgen nieuwe verkiezingen binnen negentig dagen.

Israël zou in maart dan voor de derde keer in een jaar naar de stembus gaan. De partij Likud van premier Benjamin Netanyahu heeft geen meerderheid en slaagde er na de verkiezingen in september niet in een regeringscoalitie met onder meer ultra-orthodoxen te vormen. De grootste rivaal van Netanyahu, Benny Gantz, won met zijn partij Blauw en Wit de meeste zetels in september, maar is er ook niet in geslaagd een coalitie in elkaar te zetten. In april gingen de Israëli's ook al voor de Knesset stemmen.