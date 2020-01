Kim Jong-un dreigt met „schokkende actie”

Noord-Korea voelt zich niet langer gebonden aan een moratorium op het testen van atoombommen en intercontinentale raketten. Het land zal de wereld spoedig een „nieuw strategisch wapen” demonstreren en „schokkende actie” ondernemen.

Dat zei dictator Kim Jong-un woensdag in een toespraak. Kim had de Verenigde Staten een deadline gegeven tot 31 december om met een doorbraak in de vastgelopen onderhandelingen over de brug te komen, het liefst in de vorm van sanctieverlichting. Washington heeft sinds de eerste top tussen president Donald Trump en Kim Jong-un in 2018 aangegeven pas strafmaatregelen af te zwakken zodra Pyongyang het kernwapenarsenaal ontmantelt. Dat laatste is niet gebeurd; de productie van atoombommen en raketten is zelfs doorgegaan.

Met het verstrijken van de deadline lijkt Noord-Korea zich op te maken voor nieuwe militaire provocaties. Kim zei dat het moratorium geen zin had, omdat de VS geen concessies hebben gedaan aan het communistische land. De Amerikanen zouden het diplomatieke proces traineren, terwijl zij onverminderd met sancties en vijandige acties Noord-Korea „volledig verstikken en wurgen”, aldus de leider. „Dit is het huichelachtige beleid van de roverachtige VS”, zei Kim. Zolang Washington niets verandert, houdt Pyongyang „het krachtige nucleaire afschrikwekkende middel” paraat.

Toenadering

Kim kondigde echter niet het afbreken van overleg met de VS aan, waardoor hij mogelijk de deur op een kier laat voor verdere onderhandelingen. De leider zei dat het verdere lot van het moratorium op kernwapen- en langeafstandsraketproeven afhangt van reacties van Amerikaanse zijde. Daarmee lijkt het dreigement bedoeld om de VS alsnog tot concessies te dwingen. Mogelijk wil Pyongyang druk zetten op Trump nu zijn herverkiezingscampagne van start is gegaan. De president prijst de toenadering tot Pyongyang geregeld als een van zijn grote internationale politieke successen.

De vraag is hoe effectief Kims omineuze woorden zullen zijn: eerdere onheilspellende dreigementen om de VS „een kerstcadeau” te geven, maakten geen indruk. Terwijl Noord-Korea leek te zinspelen op een raketproef, grapte Trump dat hij graag een mooie vaas van Kim wilde ontvangen. Het instellen van een deadline op oudejaarsdag bewoog Washington niet tot actie. En kleinere raketproeven in de tweede helft van 2019 leidden tot schouderophalen bij Trump. „Het zijn maar korteafstandsraketten, heel veel landen hebben die, ze zijn erg standaard”, aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Trump reageerde op nieuwjaarsdag laconiek op de dreigende taal van Kim. De president zei dat hij „nog steeds een heel goede relatie” heeft met Kim, die hij „een man van zijn woord” noemde. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat het „teleurstellend” zou zijn als Noord-Korea zich niet aan de afspraken zou houden die met de VS gemaakt zijn.

Impasse

De twee landen tekenden in juni 2018 een overeenkomst in Singapore waarin werd afgesproken toe te werken naar de „denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.” Wat dit inhield en hoe dit zou moeten worden bewerkstelligd, werd echter niet gedefinieerd – en heeft tot een impasse in het diplomatieke proces geleid.

Sinds het aantreden van Kim Jong-un in 2011 heeft het land meer dan honderd raketproeven en vier kerntesten uitgevoerd. Eind 2017 testte Noord-Korea een raket die het hele Amerikaanse vasteland kan bereiken. Ook werd een kernproef uitgevoerd met een waterstofbom, die vele malen sterker was dan de atoombommen die in 1945 op Japan werden afgeworpen.