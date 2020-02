Kan iemand zonder symptomen nieuw coronavirus overdragen?

Dat het coronavirus besmettelijk is, lijdt geen twijfel. Maar of iemand het virus kan overdragen als hij geen symptomen vertoont, is nog allerminst zeker.

Vier Duitsers raakten in januari besmet door een zakenvrouw uit Shanghai. Zij zou op dat moment nog geen symptomen vertonen. Virusoverdracht door schijnbare gezonde personen: de angst voor elke viroloog. Het virus is dan veel moeilijker te bestrijden. Eind januari stond deze casus in een artikel in het tijdschrift The New England Journal of Medicine (NEJM). Het bericht sloeg in als een bom.

De studie bevat echter veel fouten, meldde het blad Science maandag. Zo hebben de auteurs de zakenvrouw niet eens zelf gesproken. Wel hebben ze geprobeerd om haar te bellen, maar ze nam niet op. De conclusie van de studie was in plaats daarvan gebaseerd op getuigenissen van de vier ziek geworden mensen.

„Wij waren al kritisch over de studie”, reageert prof. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. „Als je iets echt zonder klachten kunt overdragen, moet je je afvragen hoe dat kan. Het coronavirus zit in de keel en verspreidt zich via druppeltjes die vrijkomen bij niesen en hoesten. Verspreiding gebeurt waarschijnlijk dus pas als iemand symptomen van de ziekte vertoont.”

Wat Van Dissel in zijn conclusie sterkt, is het gegeven dat de meeste zieke mensen buiten China uit Wuhan kwamen. „Buiten China is nog weinig secundaire overdracht vastgesteld. De besmettingsgraad is daar kleiner dan 1, wat wil zeggen dat één ziek persoon gemiddeld minder dan één ander aansteekt. Als het virus erg besmettelijk was, zouden we een hogere waarde verwachten. Mensen komen immers pas in het ziekenhuis als ze al een aantal dagen met klachten rondlopen. In die tijd zouden ze met milde klachten veel anderen aangestoken kunnen hebben.”