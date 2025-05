Bestuurder bulldozer rijdt vrouw dood op Italiaans strand

De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. De vrouw zou aan het zonnen zijn geweest toen ze omstreeks 11.00 uur werd overreden en overleed. Aanvankelijk heette het dat de bulldozer het strand aan het klaarmaken was voor het hoogseizoen, maar dat werd later door de plaatselijke autoriteiten ontkend. Die vinden het onbegrijpelijk dat het gevaarte op het strand reed, in een druk weekend vol strandgangers. Er is een onderzoek gestart.

De vrouw, van wie de identiteit niet bekend is, zou tussen 40 en 50 jaar oud zijn. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, was in shock. Volgens Italiaanse media waren ook andere badgasten getuige van het incident.