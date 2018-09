GSK verzweeg bijwerkingen vaccin Pandemrix

Farmaceutisch bedrijf GSK heeft in 2009 belangrijke informatie over ernstige bijwerkingen van het vaccin Pandemrix tegen Mexicaanse griep onder de pet gehouden.

Dat blijkt uit een publicatie van de British Medical Journal (BMJ) van donderdag. De bijwerkingen betroffen onder meer 150 gevallen van anafylactische shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen mensen na vaccinatie zijn overleden.

Volgens de BMJ waren er in november 2009 al ruim 1100 meldingen van ernstige bijwerkingen bij GSK binnengekomen. Per miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen op.

De informatie is afkomstig uit interne stukken van het farmaceutische bedrijf GSK. Die zijn boven water gekomen in het kader van een proces in de VS tegen de fabrikant en de Ierse gezondheidsautoriteiten. Deze zouden volgens de BMJ geweten hebben van de veiligheidsproblemen met Pandemrix, maar de vaccinatiecampagne toch hebben doorgezet.

Vijf miljoen als schikking na vaccinatie tegen Mexicaanse griep

GSK wilde tegenover het Britse medische tijdschrift niet reageren zolang de rechtszaak loopt. Bij het proces draait het, evenals in Nederland, om een claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is een ernstige aandoening waarbij de patiënten elk moment overdag in slaap kunnen vallen. Bij hevige schrik kunnen spieren tijdelijk verlamd raken.

Het gaat in Nederland om een groep van zeven tot elf mensen die als baby of peuter in 2009 het vaccin Pandemrix kregen en daarna narcolepsie ontwikkelden. Ze vallen overdag in slaap, sommigen kunnen nooit studeren of werken.

Bij het Lareb, dat in Nederland bijwerkingen van medicijnen verzamelt die door artsen en patiënten worden gemeld, zijn 3754 meldingen over Pandemrix binnengekomen, aldus de NOS vrijdag. Daarvan waren er 137 ernstig, waaronder de gevallen van narcolepsie.