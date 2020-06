Urgenda-voorvrouw: liever aardgas dan biomassa

Urgenda-voorvrouw Marjan Minnesma wil dat het kabinet geen subsidie meer geeft aan biomassacentrales en de gaskraan weer openzet. "Als ik het cru zeg, dan zeg ik: je kan beter aardgas gebruiken en bomen planten, dan biomassa gebruiken en bomen planten". Dat zei ze in het NPO Radio 1 programma Dit is de Dag.

"Dat klinkt heel raar uit mijn mond, maar aardgas levert de helft van de uitstoot op ten opzichte van biomassa en extra bomen hebben we sowieso nodig." Minnesma stelt voor dat de overheid het gesprek aangaat met energiebedrijven en zegt: "We hebben ons vergist. We moeten dit niet meer willen".

Aardgas is volgens haar de enige tussenoplossing. "We zullen de komende tien jaar hard moeten opschalen met zon, wind en aardwarmte. En in de tussentijd heb ik liever aardgas dan biomassa", aldus Minnesma in het radioprogramma.

Het politieke draagvlak voor biomassa brokkelt steeds verder af.