Sponsorkind ontroert op Werelddag Woord en Daad

In Barneveld vond zaterdag de Werelddag van Woord en Daad plaats. Bezoekers hielden het niet droog toen Kate uit de Filipijnen op het podium voor het eerst haar sponsorouders ontmoette.

„Het was geweldig”, blikt directeur-bestuurder van Woord en Daad Rina Molenaar maandagmorgen terug op de Werelddag.

Dit jaar trok de Werelddag, die gehouden werd in de Midden Nederland Hallen, bijna 1400 bezoekers. Volgens Molenaar een stuk meer dan vorig jaar, toen de Werelddag voor het eerst werd georganiseerd. „Het was toen een nieuw concept. Mensen kennen Woord en Daad vooral van de verkoopmarkten en actiecomités. Dit jaar hebben we veel aan pr gedaan. Bezoekers van vorig jaar hebben gezorgd voor mond-tot-mondreclame.”

Het thema ”Sterker dan de storm?!” werd door diverse sprekers belicht. Onder meer Jun Pascual, directeur van een vakschool in de Filipijnen. Oorlogsjournalist Teije Brandsma, die werkte voor de Telegraaf, vertelde iets over de dilemma’s van oorlogsverslaggeving. Hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad Steef de Bruijn gaf zijn visie op christelijke journalistiek en Tineke Morren vertelde over haar werk als projectleider noodhulp.

Hoogtepunt voor Molenaar was het moment dat ex-sponsorkind Kate uit de Filipijnen haar Nederlandse sponsorouders ontmoette. „Dat was een bijzonder moment. Iedereen voelde de oprechte emotie bij dit meisje. Zelfs mensen die aangaven niet snel emotioneel te zijn, konden dit niet met droge ogen aanzien.”

Workshops

De ontroerende ontmoeting leverde Woord en Daad na de pauze meteen twintig nieuwe sponsors op, vertelt de directeur-bestuurder. Volgens haar geen hoofddoelstelling van de dag, maar „mooi dat het erbij kwam.”

Molenaar ging ’s middags in een workshop het gesprek aan met bezoekers. „Daar kijk ik met plezier op terug. Mensen stelden vragen over onze sponsorprogramma’s en hoe we identiteit een plaats geven in onze projecten. Anderen vroegen hoe we ons werk kunnen doen in India, waar de overheid steeds kritischer wordt ten opzichte van ngo’s. Tijdens zo’n workshop kun je over en weer reageren.”

Onverwachts leverde de Werelddag ook potentiële nieuwe medewerkers op, vertelt Molenaar. „Aan het eind van de dag ontmoette ik een jongen die achterin de zaal zat. Hij had al eens eerder gesolliciteerd en zei: „Na deze dag weet ik zeker dat ik bij Woord en Daad wil werken.” We hebben op dit moment geen vacature, maar ik heb hem een werkervaringsplek aangeboden.”

Het belang van de Werelddag is volgens Molenaar om de achterban bij het werk te betrekken. „Voor ons als medewerkers is het goed om te zien: met deze mensen doen we het. Op de Werelddag kunnen we omgekeerd aan onze achterban laten zien wat we doen en voor wie. Zo zien ze wat de impact van sponsoring is op het leven van een kind.”

Op het kantoor van Woord en Daad genieten de medewerkers nog volop na, aldus Molenaar. „Straks gaan we onze weekopening houden. Dan zullen we danken voor deze mooie dag.”