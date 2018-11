SGP’er Ruitenberg: Bredere brug Rhenen tijdelijke oplossing

„Dat ene duwtje was toen net nodig”, zegt SGP’er Klaas Ruitenberg. In 2011 diende hij in Provinciale Staten van Gelderland een amendement in voor verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. Deze week maakten de provincies Gelderland en Utrecht bekend dat de brug een nieuw wegdek krijgt met tweemaal twee rijstroken en twee fietspaden.

Het was, zo herinnert Ruitenberg zich, een van de eerste keren dat hij als beginnend Statenlid het woord voerde. „Bij de behandeling van de begroting voor 2012. We wisten al dat de provincie Utrecht 10 miljoen euro voor de verbreding wilde inbrengen. Gelderland deed wel mee, maar niet met geld. Daarvoor was niets in de begroting opgenomen. Met een heel krappe meerderheid hebben we er toen alsnog een toezegging van Gelderland van eveneens 10 miljoen in gekregen.”

U vond dat nodig?

„Ik woon in de regio, in Opheusden. Als geen ander ken ik het probleem. In de spitsuren staat het bij de Rijnbrug meestal vast. Toen ook al.”

U maakt zelf regelmatig gebruik van de brug?

„Als ik aan de overkant moet zijn, zoals ze het hier noemen, ja. Vorige week stond ik na een vergadering om een uur of vier ’s middags al in een file. Als je in de avondspits, komende van de kant van Rhenen, over de brug moet, is het vrijwel altijd mis.”

Dat amendement had effect?

„Gelderland wilde eerst niet zo veel met die Rijnbrug. Het amendement was net de noodzakelijke aansporing. Een Statenmeerderheid vond dat er wat diende te gebeuren, Gedeputeerde Staten moesten er toen wel mee aan de slag.”

Intussen zijn we zeven jaar verder. Aanvankelijk zou er op de bestaande brug een extra wisselstrook worden aangelegd, voor de drukste rijrichting ’s morgens en ’s avonds. Later bleek dat het brugdek moest worden vernieuwd. Nu lijken de provincies in december definitief te kiezen voor tweemaal twee rijstroken. Het heeft even geduurd.

„Ja, en in die tussentijd heb ik met de regelmaat van de klok aan de bel getrokken, want de filedruk werd alleen maar erger. Nu ligt er een goed plan. Er zit voor de SGP overigens nog wel een maar aan vast.”

Welke?

„In het verleden was de Rijnbrug altijd gekoppeld aan een studie naar een tweede vaste oeververbinding, en daarmee het doortrekken van de A30 (Barneveld-Ede) naar de A15 (Tiel-Nijmegen), voor een oplossing voor de lange termijn.

Dat is voor GS nu geen optie meer. Ze zien meer in nieuwe technieken, zoals slimmere verkeersregelinstallaties, en gedragsbeïnvloeding.

Wij verwachten daar nog niet zo veel van. Bovendien ontwikkelt de regio Foodvalley (Ede-Veenendaal-Barneveld-Nijkerk) zich razendsnel. Deze heeft belang bij een goede verbinding met het zuiden, net als Wageningen en zijn universiteit. Het zal alleen maar drukker worden.”

Gedeputeerde Staten van Gelderland schrijven ook dat er na 2030 aan Rhenense zijde weer een verkeersknelpunt kan ontstaan. Ze willen in 2028 de verkeerssituatie evalueren en eventuele knelpunten in beeld brengen.

„Waarom niet eerder? Die knelpunten kun je nu al voorzien. Ik sluit niet uit dat het voor 2028 alweer vastloopt.

Bekijk daarom alvast waar die tweede vaste oeververbinding het beste kan komen te liggen. Temeer omdat procedures voor dat soort infrastructurele maatregelen altijd ontzettend veel tijd vergen. Die extra oeververbinding zal gewoon nodig zijn.”

Het duurt nog wel zeven jaar voordat de verbreding van de Rijnbrug klaar is.

„Eigenlijk vinden we dat niet acceptabel. Aanvankelijk had de wisselstrook er dit jaar al zullen liggen.

We maken ons er sterk voor dat er eerder dan in 2022 met de verbreding wordt begonnen. Wat de SGP betreft volgend jaar al. Ik kan het niet aan de kiezers uitleggen waarom het nog zolang zou moeten duren.”