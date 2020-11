Refojongeren gebruiken TikTok-app volop

Apps zijn bij reformatorische scholieren en studenten net zo populair als onder seculiere jongeren. Dat blijkt uit een onderzoekje onder 1700 jongeren tussen de 15 en 23 jaar van het Practoraat Onderwijs Online van het Hoornbeeck College.

Zo’n 70 procent heeft Snapchat op de telefoon staan. De relatief nieuwe app TikTok gebruikt ongeveer een kwart van de respondenten. Landelijke onderzoeken onder leeftijdsgenoten laten vergelijkbare percentages zien.

Onderzoeker Jeroen van der Laan erkent dat de cijfers nog niets zeggen over de manier waarop jongeren met deze media omgaan. Wel vindt hij het opvallend dat er geen grotere terughoudendheid is in het gebruik van nieuwe socialemedia-apps. „Het lijkt alsof ouders weinig drempels opwerpen om die apps te gebruiken. Terwijl sommigen niet eens weten wat TikTok is.”

Een app als Instagram kan een christen volgens hem op een positieve manier gebruiken. Anders is dat bij Tiktok, een app die „drijft op popmuziek. Nummers met bijvoorbeeld klassieke muziek zijn moeilijker te vinden dan een speld in de hooiberg.”

Bijna 4 procent van de jongeren zegt tijdens de coronacrisis een abonnement op Netflix of Videoland te hebben afgesloten. Voor de pandemie had 43 procent dat al.