Rechter verhoogt boete snelheidsovertreding advocatenkantoor

De kantonrechter in Groningen heeft het advocatenkantoor van Yehudi Moszkowicz een hogere verkeersboete dan gebruikelijk opgelegd. Dit omdat het kantoor geen openheid van zaken heeft gegeven over welke werknemer in 2017 veel te hard reed in Groningen.

Op 14 september 2017 werd rond 15.00 uur een auto van het Utrechtse advocatenkantoor geflitst op het Emmaviaduct. Daar geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De bestuurder reed 107 kilometer per uur.

De behandeling van de drie jaar oude zaak is meerdere keren uitgesteld op verzoek van het kantoor. De uitleg luidde telkens dat de verdediging verhinderd was. Donderdag verscheen er opnieuw niemand namens het kantoor op de zitting. De rechter liet de zaak nu wel doorgaan.

Wanneer een zaak lang heeft geduurd, kan dat leiden tot strafverlaging. Volgens het Openbaar Ministerie is het advocatenkantoor zelf debet aan de vertraging. „Juist een verhoging is hier toepasselijk”, zei de officier van justitie. „Er is geprobeerd om bij het kantoor te achterhalen wie de bestuurder is geweest, maar daar werd consequent geen antwoord op gegeven.”

Aan een bedrijf kan geen ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd, of vervangende hechtenis als een boete niet wordt betaald. De officier eiste daarom een extra hoge boete van 1000 euro. De rechter sloot zich daarbij aan.