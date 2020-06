RDpodcast (slot): Hoe krijg je een goed gesprek met je kind?

Wat zijn er veel onderwerpen langsgekomen in de podcastserie ”Bij ons thuis” over christelijke opvoeding. Maar één vraag bleef een beetje liggen: Hoe ga je het gesprek aan met je kind over al deze onderwerpen? Wat is een goede houding?

Daarover gaat deze vijfentwintigste en tevens laatste aflevering van ”Bij ons thuis”. Host Evert Barten gaat in gesprek met Henrieke Hoogendijk. Ze is werkzaam als mediapedagoog bij Driestar Educatief en moeder van twee zoons. Pak er gerust pen en papier bij, want ze komt met veel waardevolle tips en adviezen!



