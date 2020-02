RDpodcast: over de zin en onzin van sporten en bewegen

Wat doe je als je zoon graag op voetbal wilt, maar je hebt persoonlijk moeite met de sfeer op het voetbalveld? Niet doen? Of juist wel, zodat hij bijvoorbeeld als christen een positieve invloed kan hebben?

In deze zevende aflevering van Bij ons thuis praat redacteur Evert Barten met Martijn Kroon. Als sportleraar van het Van Lodenstein College in Barneveld weet hij als geen ander hoe belangrijk bewegen is voor kinderen en jongeren. Maar heiligt dit doel alle middelen?



