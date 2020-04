RDpodcast: Gerdien van Wijk over ADHD en autisme

Als er ergens veel over gepraat is in de afgelopen jaren, dan is het wel over autisme en ADHD. Deze stoornissen kunnen het leven van kinderen behoorlijk beïnvloeden. En die van hun ouders.

In deze zeventiende aflevering van Bij ons thuis praat host Evert Barten met Gerdien van Wijk. Ze is psychosociaal en gedragstherapeut bij begeleidingscentrum Deviaa in Zwijndrecht en ze is specialist op het gebied van autisme en ADHD.



om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Luister hier alle afleveringen van Bij ons thuis:

Luister hier naar alle podcasts van het RD