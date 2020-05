RDpodcast: Als je kind verslingerd is aan games

Jongeren die virtueel een eiland proberen te veroveren, een doelpunt scoren in de finale van de Champions League of soldaat zijn in de Tweede Wereldoorlog: hoe ga je daar als opvoeder mee om?

Met Jan Post van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) duikt host Evert Barten in deze twintigste aflevering van Bij ons thuis in de wereld van de games. Is het game on of game over?



om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Luister hier alle eerdere afleveringen.