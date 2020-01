RD start met podcast over opvoeding

Onder de naam ”Bij ons thuis”, start het Reformatorisch Dagblad dinsdag met een podcast over christelijke opvoeding.

In deze podcast gaat redacteur Evert Barten wekelijks in gesprek met een gast over diverse onderwerpen rond opvoeding. De eerste gast is Teunie Luijk, die vertelt over gezond eten.

Andere onderwerpen die de komende weken langskomen zijn huisgodsdienst, smartphone, financiële opvoeding, rouwverwerking en seksualiteit.

De podcast is te beluisteren via alle gangbare podcastapps en via rd.nl/podcast

Podcast: Je kinderen gezond laten eten, Teunie Luijk geeft advies