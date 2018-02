Raad van State: Hugo Klynstra is een prins

Hugo Klynstra, de niet-erkende zoon van prins Carlos, mag de naam en titel van zijn vader dragen. Dat oordeelde de Raad van State woensdag.

Voor de naamswijziging officieel doorgevoerd mag worden, is nog wel eerst een zogenoemd koninklijk besluit nodig. Daarna krijgt de 21-jarige Klynstra de achternaam van zijn vader Carlos prins Bourbon de Parme. Ook mag hij de titel prins en het predicaat Koninklijke Hoogheid voeren.

Prins

Deze wijziging wil echter niet zeggen dat Klynstra nu lid wordt van het huis De Bourbon de Parme. „Dit is een privéaangelegenheid van het Huis zelf, daar gaat het Nederlandse adelsrecht niet over”, aldus de Raad van State.

Klynstra maakte in maart 2015 gebruik van zijn wettelijk recht om een naamswijziging te vragen en voortaan als Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme door het leven te gaan. Hij wil als zodanig ook worden ingeschreven bij de Hoge Raad van Adel. De toenmalig minister van Veiligheid en Justitie had het verzoek van Klynstra ingewilligd.

Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, de zus van prinses Beatrix, heeft zich altijd verzet tegen het verzoek van zijn zoon. Hij verloor tot nu toe alle processen, de Raad van State was zijn laatste kans. De hoogste bestuursrechter oordeelde echter ook weer in het voordeel van de niet-erkende zoon. Verder beroep aantekenen is niet meer mogelijk. De advocaat van prins Carlos laat weten geen commentaar te geven op de uitspraak.

Hugo Klynstra is in 1997 geboren uit een relatie van de 48-jarige Carlos Javier Bernardo prins de Bourbon de Parme met Brigitte Klynstra. Carlos ontkende zijn vaderschap niet, maar wenste geen familierechtelijke banden met zijn zoon.

Volgens de stichting Adel in Nederland ben je van adel als je afstamt van een vader die van adel is en die bovendien dezelfde achternaam heeft als jij. Omdat titel en predicaat met de achternaam zijn verbonden kan adeldom alleen in de mannelijke lijn worden doorgegeven.

Volgens directeur John Töpfer van de stichting kan Klynstra zich nu laten opnemen in het register van de Hoge Raad van Adel die in Den Haag zetelt. Dat betekent niet dat Klynstra hiermee meer privileges krijgt, zegt de directeur. De stichting heeft een advies voor Klynstra: „Adem in… adem uit… en geniet van uw familiegeschiedenis.”