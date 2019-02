Pulsvissers woest om Europees verbod

Nederlandse vissers zijn woest over het Europese besluit om pulsvisserij te verbieden. „Leugens en emoties hebben het vandaag gewonnen van de wetenschap”, aldus de Nederlandse Vissersbond en kotterorganisaties EMK en VisNed in een verklaring. Zij schatten dat de financiële schade in de hele sector als gevolg van het besluit kan oplopen tot 200 miljoen euro.

Volgens de organisaties gaat een verbod op de pulsvisserij „alle verstand te boven” en wordt de visserijsector door het besluit meer dan tien jaar terug in de tijd geworpen. „Het pulstuig heeft alles wat maatschappelijke organisaties willen: minder bijvangst, minder brandstof en minder bodemberoering. Hoewel diezelfde doelen nog steeds hoog op de agenda staan bij natuurorganisaties en de maatschappij, moeten we stoppen met de pulsvisserij. Dat is hetzelfde als alle zonnepanelen van het dak halen en weer teruggaan naar de kolenkachel”, stellen de organisaties.

Er komt wel een overgangsregeling voor de helft van de Nederlands kottervloot, 42 schepen. Die kunnen tot 1 juli 2021 blijven vissen met de pulstechniek. De andere raken hun vergunning dit jaar kwijt.

De visserijorganisaties noemen de overgangsregeling „slechts een doekje voor het bloeden”.