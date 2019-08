Prolifefilm ook in Nederland te zien

De film ”Unplanned” (ongepland) komt naar de Benelux. Dat werd deze vrijdag bekendgemaakt.

De film portretteert het levensverhaal van Abby Johnson. Zij stapte in 2009 op als directeur van een abortuscentrum en ging werken voor een prolifebeweging. „De film komt op het moment dat het thema abortus weer volop in de media is en de roep om keuzegesprekken uit de abortuscentra te halen”, reageert Kees van Helden, directeur van Schreeuw om Leven. De film is in november in Nederland te zien.

