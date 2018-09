Petitie christenen tegen „bloederig” Halloweenfeest Zoetermeer

Een groep christenen uit Zoetermeer roept het college van burgemeester en wethouders via een petitie op een komend Halloweenfeest te verbieden.

De petitie, sinds begin deze week online, noemt het op 26 oktober geplande Halloweenfeest „angstaanjagend bloederig.” In het verzoekschrift is te lezen: „Ik zet mijn vraagtekens erbij waarom een vredige stad als Zoetermeer de ruimte geeft voor het verheerlijken van dood en verderf. Het is al erg genoeg dat dagelijks mensen sterven door oorlog, andersdenkenden in sommige landen worden onthoofd, mensen levend in brand worden gestoken en ook in Nederland bloedige terreuraanslagen worden gepleegd. Genoeg ellende waarvan je hoopt dat het Zoetermeer niet zal treffen.”

Trouwjurk

Op de website van organisator DN Leisure van het Zoetermeerse Halloweenfestijn is onder meer een afbeelding te zien van een uitgedost figuur dat een bloederig mes bij de keel houdt van een vrouw in een bebloede trouwjurk.

De petitie, een initiatief van een aantal leden van een pinkstergemeente in Zoetermeer, is kritisch over „vampieren en heksen die bij het Halloweenfeest horen.”

Initiatiefnemer Ben Besuijen (34) zegt woensdag desgevraagd zich willen te verzetten „tegen het verheerlijken van geweld bij Halloween. Terwijl er al zo veel ellende in de wereld is.” Hij benadrukt dat „uiteraard ook niet-christenen de petitie kunnen ondertekenen.”

Besuijen heeft moeite met „bepaalde geesten die een rol spelen bij Halloween. Van de demonen die genoemd worden bij Halloween weet je dat ze niet van God zijn. Ze zijn van de duisternis. Je moet daar je handen van af houden.” Tot woensdagmiddag is de petitie ongeveer 350 keer ondertekend, aldus Besuijen, die verbonden is aan de interkerkelijke evangelisatiestichting Naar House.

De christelijke bezwaarmakers zetten hun protest kracht bij met een afbeelding van een mes dat in het logo (van een boom) van de gemeente Zoetermeer is gestoken. Uit het logo druppelt bloed. „Daarmee willen we zeggen dat Zoetermeer bloederig is bij Halloween. Je zult tijdens het festijn scènes zien waarbij mensen zijn doorgezaagd of met één arm lopen”, zegt Besuijen.

Haatdragend

De afgelopen dagen kreeg Besuijen via Facebook tientallen „heel haatdragende” reacties op de petitie. „Er worden heel lelijke dingen gezegd. Ik ben daarvan geschrokken. De teneur van de reacties is: „Onthoud kinderen hun feestje niet, je hoeft zelf niet naar het feest.”

De Koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer steunt de petitie tegen het Halloweenfeest, meldt directeur Jaap Nieuwenhuis van de 165 leerlingen tellende „reformatorische school met een open toelatingsbeleid.” Via een moeder stuurde Nieuwenhuis eerder deze week de petitie door naar ruim honderd gezinnen die kinderen op de school hebben zitten. „Het Halloweenfeest neemt bizarre vormen aan”, zegt Nieuwenhuis.

Ook André Bos, tot voor kort CU-SGP-fractievoorzitter in de Zoetermeerse gemeenteraad, schaart zich achter de bezwaarmakers. „Wat mij betreft is het Halloweenfeest in Zoetermeer waardeloos. Het moet allemaal nog extremer dan extreem. In een advertentie las ik iets als het park van de dood en de wijk van de hel. In het stadscentrum worden angstzones ingericht. Heel gek allemaal. Waar stopt het een keer? Je hoef niet alles rond dood en verderf in beeld te brengen.”

Leuk

Mark Merckens van DN Leisure, dat het Zoetermeerse Halloweenfeest op poten zet, zegt desgevraagd dat het festijn „niets met het geloof” te maken heeft. „We organiseren dit feest hier al een paar jaar. Veel Zoetermeerders vinden het leuk. In Europa en ook in Nederland komt Halloween steeds meer in beeld. Het feest heeft niets met bloederigheid van doen. Het is gewoon een uit Amerika overgewaaid, leuk feest.”