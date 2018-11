Peter van Dalen: Brexitdeal goed nieuws voor vissers

Het principe-akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit is goed nieuws voor de Nederlandse vissers.

Dat zei Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) vrijdag tijdens een bezoek aan vishandelsbedrijf Dayseaday in Urk. „Tijdens de zogeheten transitieperiode tot eind 2020 verandert er niets, en die kan nog verlengd worden. Uiteindelijk moet er een akkoord komen over toegang van Europese vissers tot Brits water en omgekeerd. Daarbij heeft de EU een stok achter de deur, namelijk de heffing van importtarieven op Britse vis en visproducten.”

Directeur Jelle van Veen van Dayseaday hoopt niet dat over de vis een handelsconflict zal ontstaan. „Daar zijn wij niet bij gebaat en de Britten ook niet.” Dayseaday is voor een kleine 4 procent van zijn omzet (totaal 150 miljoen euro) van het VK afhankelijk. Bij andere Urker visbedrijven is dat soms wel 30 procent. Van Dalen bezocht het Urker bedrijf in het kader van de Dag van de Ondernemer.