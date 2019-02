Partners tikje tevredener met relatie als man kostwinner is

Als de vrouw het grootste deel van het gezinsinkomen binnenhaalt, is zowel man als vrouw wat minder blij met hun relatie. Andersom is dat niet het geval.

Het beïnvloedt een relatie negatief als vrouwen meer verdienen dan hun man. Dat concludeert socioloog Niels Blom, die vorige week promoveerde aan de Radboud Universiteit. Blom analyseerde vragenlijsten onder ruim 10.000 heterostellen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Wat blijkt? Het meest tevreden met hun relatie zijn stellen bij wie werk op een traditionele manier verdeeld zijn of evenveel verdienen.

De verschillen zijn niet enorm, al maakt het wel uit waarom de man minder verdient. Zo heeft werkloosheid grote invloed. Beide partners zijn minder blij met hun relatie als de man zijn baan kwijtraakt. Gebeurt dat bij de vrouw, dan voelt alleen zij zich wat ongelukkiger. Naar stellen die bewust kiezen voor het eenverdienerschap heeft Blom niet gekeken.

Partners in het onderzoek gaven hun relatie een cijfer tussen de nul en de tien. Bij werkloosheid daalde dat met 0,25 punt. Verdient een vrouw substantieel meer dan haar man –minstens 60 procent van het inkomen– dan ging het tevredenheidscijfer met een tiende punt achteruit. Andersom is dat niet het geval.

Hoe dat komt? De baan van de man brengt vaak het meeste geld in het laatje, legt Blom uit. „Mensen ervaren meer stress als ze minder goed kunnen rondkomen. Vervolgens kunnen ze minder goed met elkaar praten en raken ze sneller geïrriteerd.”

Ook de heersende normen in de maatschappij spelen een rol. „Werk door mannen wordt nog altijd belangrijker gevonden dan voor een vrouw.”

Maakt het wel iets uit of je je relatie een 8, een 7,9 of een 7,75 geeft? Het verschil is klein, erkent Blom. „Maar wel relevant, omdat het iets zegt over de normen die in onze maatschappij. Die beïnvloeden zelfs zoiets intiems als een partnerrelatie.” Vooralsnog is er volgens hem weinig onderzoek gedaan naar factoren buiten de relatie die de tevredenheid van partners beïnvloeden.