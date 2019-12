Ophef om aanstelling christelijk afdelingshoofd HAN

De benoeming van een nieuw afdelingshoofd met christelijke opvattingen op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zorgt voor onrust.

Dat meldde de Gelderlander vrijdagochtend. De reformatorische Gerrit Averesch uit Zelhem zou met zijn opvattingen over homoseksualiteit voor een onveilig gevoel zorgen bij medewerkers en studenten.

Averesch, voorheen directeur van het instituut Engineering, kwam door een fusie met het instituut Automotive in november aan het hoofd te staan van een academie met een team van circa 300 medewerkers. Van hen tekenden 36 een brief met bezwaren tegen de aanstelling van Averesch, gericht aan het college van bestuur.

Averesch, die actief is voor de SGP en de RMU, zegt in een telefonische reactie „verbaasd en verdrietig” te zijn over de brief. „Ik heb lhbti’ers in het team, maar die behandel ik respectvol. Eens kwam een homoseksuele man bij me langs die het waardeerde hoe ik met hem omging. Ik zei tegen hem: „We doen gewoon ons werk.””

Averesch vindt het lastig dat ze op één na de brief allemaal anoniem hebben getekend. „Hoe kan ik zo met hen in gesprek gaan? Maar ik vermoed dat de meesten niet eens met mij hebben gewerkt.”

Directievoorzitter Kees Boele wijst er tegenover de Gelderlander op dat de HAN voor iedereen openstaat. De keus viel op Averesch vanwege zijn kwaliteiten.