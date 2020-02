„Ook christelijke partijen hebben invloed”

Beiden schreven recent een boek, beiden voeren een pleidooi voor actieve participatie van christenen in de maatschappij en beiden weten zich geïnspireerd door de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Drs. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, en prof. dr. Edward van ’t Slot, theoloog en Bonhoefferkenner, spraken maandagavond op uitnodiging van de ChristenUnie in Nunspeet over hun gezamenlijke liefde voor Bonhoeffer, het durven nemen van regeringsverantwoordelijkheid en vooral over de vraag of christelijke politiek nu eigenlijk wel zo’n goed idee is.

Prof. Van ’t Slot heeft –naast alle waardering voor het werk van de ChristenUnie– aarzelingen bij het idee van christelijke politiek. „Ik ben bang dat je als christenpoliticus altijd te maken hebt met het frame van: „Ja maar, dat zeg jij omdat je christen bent.” Krijg je dan nog wel de kans om op basis van argumenten invloed uit te oefenen?”

Voltooid leven

Volgens Segers kan dat inderdaad. „Neem nu het debat rondom voltooid leven. We hadden daar niet alleen een boodschap waar we tegen waren, maar vooral ook waar we voor waren, zoals voor omzien naar elkaar en voor de boodschap dat iedereen van waarde is. Ik heb toen contact opgenomen met Jan Slagter van omroep MAX en we konden elkaar op basis van normale argumenten uitstekend verstaan. De ChristenUnie heeft dat debat echt doen kantelen en Pia Dijkstra kon vanwege onze bondgenoten niet meer zeggen: „Dat zeg je omdat je christen bent.””

Bastion

Toch zou de Groningse hoogleraar graag zien dat meer christenen politiek verantwoordelijkheid zouden nemen buiten de veilige haven van de christelijke politieke partij. „Ik blijf bang dat de christelijke partijen een bastion zijn. Ik zie nog steeds veel in wat er na de Tweede Wereldoorlog gebeurde tijdens de zogenaamde doorbraakbeweging. Toen besloten christelijke leiders in een poging om verzuilde patronen in de samenleving te doorbreken actief te worden in niet-christelijke partijen, met name in de PvdA.”

Van ’t Slot gaf aan eerlijk te moeten zeggen dat dat is mislukt. „Het christelijke getuigenis in deze partij is verdampt, maar dat maakt het idee nog niet gelijk slecht. De tijd was er alleen niet rijp voor, de mannen liepen te ver voor de troepen uit.”

Bron

De fractievoorzitter van de ChristenUnie is blij dat hij iedere dinsdagmorgen met een open Bijbel en gebed kan samenkomen met zijn fractie. „Mijn diepste overtuigingen kan ik niet loskoppelen van mijn diepste bron: Jezus Christus”, zei Segers. „Daarom heb ik eens in de week geloofsgenoten om mij heen nodig die samen met mij proberen het Evangelie te vertalen naar concrete politieke handelingen. Hier betekent Bonhoeffer veel voor mij.”

De politicus verwees naar de titel van het boekje van prof. Van ’t Slot over Bonhoeffer: ”Zondig dapper”. Segers: „We zullen altijd fouten maken, maar iets doen is beter dan niets doen.”

Gebed

Op een vraag uit het publiek of de ChristenUnie zich zou moeten openstellen voor niet-christenen is Segers dan ook helder: „Ik ben bang dat we dan vroeg of laat de bron kwijtraken. Het zoeken in gebed hoort er voor mij helemaal bij.”

Prof. Van ’t Slot: „Dat bidden zou ik dus vooral graag in de kerk zien gebeuren. En wat betreft niet-christenen in de ChristenUnie, ik zou dat wel toejuichen. Ik zou niet al te bang zijn voor vervagende grenzen. Ik leer van Bonhoeffer dat je soms verder weg moet trekken dan dat je dacht.

Van ’t Slot gaf aan voorbij zakelijke coalitie-overleggen te willen. „We moeten ons werkelijk durven verbinden met mensen, echt leren van elkaar, en je eigen identiteit laten veranderen.”