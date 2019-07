Onderzoek: Beleid tegen overlast vuurwerk haalt niets uit

Ondanks nieuwe initiatieven om de overlast en schade door vuurwerk binnen de perken te houden, blijft het aantal meldingen stijgen. Bovendien zijn er te weinig handhavers beschikbaar om toezicht te houden op de vuurwerkvrije zones.

Dat stellen de gemeente Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam in een onderzoek dat Bureau Beke heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoeksbureau sprak met 18 gemeenten.

Kabinet wil zwaarste vuurwerk verbieden

Een van de vier zogeheten G4-gemeenten geeft aan dat er steeds vaker sprake is van zwaarder vuurwerk. De situatie verslechtert volgens haar. Ze stelt dat een landelijk verbod op consumentenvuurwerk de enige juiste route is. De ideeën en mogelijkheden om de overlast lokaal aan te pakken lijken volgens deze gemeente „op te zijn.”

Bovendien blijkt een vuurwerkdetectiesysteem, een systeem dat de afsteeklocatie van vuurwerk detecteert, voor gemeenten geen goed middel te zijn om (illegaal) vuurwerk aan te pakken. Het systeem is kostbaar en bovendien kunnen de gegevens minder goed worden gebruikt dan was ingeschat. Het bestrijden van vuurwerkoverlast is gebaseerd op het heterdaad betrappen van de overlastgevers en dat blijkt, ook met het vuurwerkdetectiesysteem, vrijwel onmogelijk.

Daarnaast lopen de ervaringen van politie en brandweer rond de jaarwisseling niet zelden uiteen. Zo sprak de politie in een gemeente van een rustige jaarwisseling, terwijl de brandweer in diezelfde gemeente liet weten dat ze het een van de drukste jaarwisselingen sinds tijden vond.