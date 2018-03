Nijmeegse lhbt’ers verjagen rooms-katholiek protest tegen Suitsupply

Een protest tegen „vulgaire” posters van Suitsupply in Nijmegen werd zaterdagmiddag de pas afgesneden. Rooms-katholieke actievoerders werden lastiggevallen door zo’n honderd luidruchtige lhbt’ers en politici.

„Weg met deze homohaters!” schreeuwt een vrouw. Ze is uitgedost met een pruik in de kleuren van de regenboog. „Jullie zijn gewoon afstammelingen van Hitler”, beweert een man die heupwiegend met een roze vlag staat te wapperen. De lawaaimakers proberen de protestactie van de stichting Civitas Christiana te verstoren.

Door het hele land hingen de afgelopen weken 5000 reclameposters van Suitsupply waarop twee zoenende mannen afgebeeld waren. De rooms-katholieke stichting Civitas Christiana voerde zaterdagmiddag actie tegen de „vulgaire” posters.

Het protest op de singel tussen station Nijmegen en het Keizer Karelplein is één minuut bezig als voorvechters van homorechten met veel regenboogvlagvertoon komen aangemarcheerd.

Het contrast tussen de groepen is groot. De tien rooms-katholieken staan onverschrokken naast elkaar. Gekleed in stemmig zwart. Posters met teksten als „Stop Suitsupply” en „Gods huwelijk = 1 man + 1 vrouw” in de hand. Een rode banier steekt hoog in de lucht. ”Traditie, familie, privé-eigendom” staat er in zwarte letters op. Het zijn de zaken die Civitas Christiana voorstaat. Een van de mannen roept door een megafoon Maria aan.

De uitgedoste lhbt’ers en hun sympathisanten dansen rond de actievoerders. Ze gooien glitters en confetti in het gezicht van de rooms-katholieken, die het lijdzaam ondergaan. Ze gooien een doos foldertjes om en verscheuren de inhoud. Een hypnotiserende beat bulkt uit een grote speaker. Een paar gastoeters maken de kakofonie compleet.

„Deze homofobe mannen mogen in onze samenleving geen stem hebben. Fascisten zijn het”, vindt een grijzende man met regenboogpet. Zijn uitspraak is een van de mildste van de middag. Onafgebroken schallen er leuzen waar de honden geen brood van lusten over straat.

„Mag ik u een foldertje aanbieden?” Een dame met een wit-groene D66-jas flyert er lustig op los. Ook haar collega’s van de Nijmeegse VVD, PvdA en GroenLinks proberen anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen nog wat zieltjes te winnen.

Even later gaat de campagnemodus uit en staan de politici gebroederlijk naast elkaar in de protesterende menigte. „Omdat wij allemaal een Nijmegen willen waar iedereen zichzelf kan zijn”, licht de D66’er toe. Achter haar rug worden mensen met een andere overtuiging doodgewenst.

Luid gejoel klinkt als de rode banier van Civitas Christiana om 14.45 uur, een uur eerder dan gepland, naar beneden wordt gehaald. Onder politiebegeleiding verlaten de mannen het rumoerige toneel. Een blonde twintiger die de hele middag op afstand heeft staan kijken, komt langszij gefietst. „Goed gedaan mannen. God zij met jullie.”