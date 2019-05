Mars voor het Leven dit jaar in Utrecht

De Mars voor het Leven vindt dit jaar in Utrecht plaats. Dat bevestigde Kees van Helden vrijdagmorgen. Volgens de directeur van Schreeuw om Leven heeft de keuze een praktische reden: het Malieveld is van oktober tot begin december bezet. „Dit werd in januari bekend. Toen zijn we gaan kijken naar een andere locatie.”

Al snel kwam de Jaarbeurs in Utrecht naar voren. Volgens Van Helden een goed alternatief voor Den Haag. „De Jaarbeurs ligt centraal en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bovendien is het er overdekt. Mensen die hun keuze laten afhangen van het weer, zijn misschien eerder geneigd te komen.”

Naast de bijeenkomst in de Jaarbeurs wil Van Helden de traditionele stille tocht lopen door Utrecht. Daarvoor moet de gemeente nog toestemming geven.