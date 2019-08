Lezerssite noemt Ik ben Pelgrim favoriet boek

De tweede editie van de boekenranglijst Hebban 1000 heeft een nieuwe nummer 1: de debuutthriller Ik ben Pelgrim, van de Britse scenarioschrijver Terry Hayes. Duizenden lezers van de site Hebban.nl gaven hun persoonlijke top 25 en dat leverde een top 1000 op van mooiste boeken ooit. Romans en thrillers zijn het best vertegenwoordigd in de lijst.

In deze tweede editie verloor In de Ban van de Ring (J.R.R. Tolkien) zijn toppositie. Vorig jaar kozen de lezers dit als mooiste boek aller tijden. Daarentegen prolongeert J.K. Rowling haar tweede plek, met Harry Potter en de Steen der Wijzen. Ze staat met elf boeken in de lijst. Net als vorig jaar is de hoogste Nederlandse vermelding voor De Ontdekking van de Hemel, van Harry Mulisch (die steeg van vier naar drie).

De top 1000 bevat 233 nieuwe titels. De meeste werken op de lijst (70 procent) zijn boeken die na 2000 zijn verschenen. Stephen King (16) en Karin Slaughter (13) hebben de meeste titels in de lijst.

Hebban.nl (van de oudst bekende zin in het Oudnederlands: ‘hebban olla vogala’) heeft in Nederland en Vlaanderen bijna 175.000 leden die recensies en tips geven of online leesclubs volgen. De site trekt naar eigen zeggen maandelijks ruim een half miljoen lezers. De volledige lijst komt zondag online.