Leerdammer beschrijft elke plaats in Nederland

Tien jaar deed Frank van den Hoven (57) uit Leerdam erover. Zijn wens om zo veel mogelijk heemkundige gegevens over alle 6500 plaatsen in Nederland te beschrijven, mondde recent uit in een encyclopedie op internet: plaatsengids.nl.

Uren kan Van den Hoven uitweiden over zijn hobby, die uitgroeide tot zijn levenswerk. In 1993 wilde hij een landelijk naslagwerk kopen over de (cultuur)geschiedenis, bezienswaardigheden en evenementen van alle Nederlandse plaatsen. Sinds het ”Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden” van A. J. van der Aa uit 1851 was er echter niets verschenen, constateerde hij.

Waarom wilde u ”de nieuwe Van der Aa” schrijven?

„Vanuit mijn eigen informatiebehoefte. Ik liep er tegenaan dat alle informatie zeer verdeeld is over encyclopedieën, cultuurhistorische werken, reis- en gemeentegidsen en internet. Een beschaafd land als Nederland móét een heemkundige encyclopedie over alle plaatsen hebben, vind ik. In 1998 publiceerde ik al een boek met een aantal van deze gegevens, de Topografische Gids van Nederland. Mijn doel was een twaalfdelige encyclopedie uit te geven.”

Sinds wanneer richtte u zich geheel op internet?

„Sinds 2008. Boeken kunnen toch slechts beperkt informatie bevatten.”

Hoeveel informatie heeft u verzameld?

„In boeken omgerekend is dit een vijftigdelige encyclopedie, met 20.000 A4-tjes en 20.000 afbeeldingen over 6500 plaatsen. Ik verzamelde zo’n 6 miljoen woorden: 10 procent is aangeleverd door vrijwilligers, 90 procent is geschreven door mijzelf en mijn vrouw.”

Wat kostte het project?

„Al onze spaarcenten, maar ik wil daar niet te veel over uitweiden. In 2009 heb ik mijn vaste baan in de automatisering hiervoor opgegeven. Ik hoopte dat de site winstgevend zou worden, maar dat lukte nog niet.”

Waarom beschrijft u vooral de 6000 kleinere kernen?

„Omdat het altijd over de 500 grootste plaatsen gaat. Daarover is al veel geschreven in reis- en gemeentegidsen, niet over de 2000 dorpen en 4000 buurtschappen.”

Behalve chroniqueur van de kleine kernen lijkt u ook hun pleitbezorger.

„Ik wil met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en PostNL overleggen of zij zo veel mogelijk van de 200 verdwenen namen van dorpen kunnen herinvoeren. Bij de invoering van de postcodes in 1978 zijn die bewust of onbewust vergeten. En honderden buurtschappen zijn uit de atlas gegumd of er nooit in hebben gestaan.”

Is het project af?

„Ik heb nog één jaar nodig, voor de beschrijving van de 500 grootste plaatsen. Nu bevat mijn site meer informatie over Moordrecht dan over Capelle aan den IJssel.”

