Kritiek op grof taalgebruik in tv-serie De Luizenmoeder

Miljoenen, onder wie christenen, kijken naar de tv-serie De Luizenmoeder, die ouders van basisschoolleerlingen op hilarische maar soms ook grove wijze een spiegel voorhoudt. Vanuit christelijke kring wordt er gewaarschuwd voor de serie.

De vaders en moeders van leerlingen van groep 3 liggen voortdurend met elkaar en met de juf in de clinch. In De Luizenmoeder komen onderwerpen aan bod als tienminutengesprekken, verantwoorde traktaties en luizenpluizen. De serie wordt geroemd om de herkenbaarheid van de nagespeelde situaties.

De vijfde aflevering van De Luizenmoeder is zondag uitgezonden. Er keken zo’n 3,4 miljoen mensen naar. Een week eerder zaten ruim 3,5 miljoen mensen voor de buis. Via internet worden de afleveringen nog eens honderdduizenden keren teruggekeken.

Er kijken ook veel christenen naar de serie, merkte schrijfster Nieske Selles-ten Brinke uit Ermelo. Op Facebook zag ze dat veel van haar christelijke vrienden het over De Luizenmoeder hadden. Uit nieuwsgierigheid bekeek ze een paar afleveringen, maar stopte daar snel mee vanwege het grove taalgebruik en gevloek. Ze riep christenen daarna via haar blog over geloofsopvoeding op om niet (meer) naar de serie te kijken. Die oproep werd via sociale media meer dan 200 keer gedeeld.

Spiegel voorhouden

De Bond tegen vloeken probeert naar aanleiding van de populariteit van De Luizenmoeder de discussie over vloeken in tv-programma’s nieuw leven in te blazen. „We hebben onze volgers op Facebook bijvoorbeeld de stelling “Ik kijk programma’s waarin gevloekt wordt” voorgelegd”, vertelt directeur Kees van Dijk. „Na vier dagen hebben 545 mensen daarop geantwoord. 40 procent van hen zegt inderdaad naar programma’s te kijken waarin de naam van God gelasterd wordt.”

Op het Facebookbericht van de bond komen ook inhoudelijke reacties. Daaruit blijkt dat er inderdaad christenen zijn die de meest bekeken tv-serie van het moment hebben gezien. In een van de reacties wordt gesteld dat het vloeken erbij hoort. Het zou een eerlijk beeld van de samenleving geven en ouders een spiegel voorhouden. Van Dijk: „Ik vind dat geen argument. Een weerspiegeling van de realiteit mag nooit ten koste van de eer van God gaan.”

Van Dijk heeft zelf ook naar een aantal afleveringen van De Luizenmoeder gekeken om er een gegronde mening over te kunnen vormen. „In de serie zitten absoluut humoristische elementen waar je om kunt lachen. Het is heel herkenbaar voor basisschoolkinderen en hun ouders. Het grove taalgebruik en de vloeken vallen echter direct op. Dat is erg jammer.”

De Bond tegen vloeken heeft nog geen klacht gestuurd naar Avrotros, de uitzendende omroep. Van Dijk: „We zijn aan het nadenken of en hoe we dat moeten doen.”

Kijkwijzercoderingen

„Het is heel vervelend als wij mensen voor het hoofd stoten door de grove taal in de serie. Dat is niet onze bedoeling”, reageert Susanne van der Klugt, woordvoerster van Avrotros. Volgens haar zijn er nog geen klachten over het taalgebruik binnengekomen.

De omroep heeft geen duidelijke grens als het om vloeken gaat. „Het ligt aan de aard van het programma hoe we daarmee omgaan”, legt Van der Klugt uit. „Het blijkt dat er veel kinderen naar De Luizenmoeder kijken, maar het programma is gemaakt voor mensen ouder dan 12 jaar.”

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een programma ligt bij de uitzendende partij. Van der Klugt: „Daarom komen er aan het begin van elke aflevering Kijkwijzercoderingen in beeld. Bij De Luizenmoeder waarschuwen wij onder andere voor grof taalgebruik. Verder gaat onze verantwoordelijkheid niet.”

Volgens Van der Klugt sluit elk programma een bepaalde groep mensen uit. „Als wij iets over voetbal uitzenden, zullen er ook heel veel mensen niet willen kijken. Bij een programma waarin gevloekt wordt, zal een andere groep afhaken. Dat houd je altijd.”