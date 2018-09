Kamer wil subsidiestop voor Siriz

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet per direct moet stoppen met het subsidiëren van stichting Siriz, een hulporganisatie die advies geeft over zwangerschappen en abortus. Dat meldt EenVandaag. Aanleiding is dat de stichting „sturende foutieve medische informatie” zou verstrekken aan zwangeren.

Siriz krijgt dit jaar 1,7 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid. Het is een zusterorganisatie van het VBOK, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, en heeft een christelijke achtergrond.

Het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) en de beroepsvereniging van gynaecologen, de NVOG, stellen in het programma dat Siriz naast sturende informatie ook adviezen geeft die ronduit onwaar zijn.