Jordaanse koning wil meer samenwerking

Koning Abdullah van Jordanië kijkt uit naar verdieping van de samenwerking met Nederland. Dat zei hij woensdagmiddag in de Rolzaal aan het Binnenhof, waar minister-president Mark Rutte een lunch aanbood aan de Jordaanse koning en diens echtgenote koningin Rania. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren erbij, evenals een aantal ministers.

De samenwerking zag Abdullah niet alleen bij terrorismebestrijding en het waken over de integriteit van de heilige stad Jeruzalem, maar ook op economisch gebied, met de nadruk op water, voedselproductie en energie. Daarover was voorafgaand aan het middageten al uitgebreid gepraat in de Trêveszaal, met onder meer de ministers Blok, Kaag, Schouten en Van Nieuwenhuizen. Na de lunch volgt nog een rondetafelgesprek bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Abdullah ging verder in op watermanagement als terrein van samenwerking. „Wij zijn het op een na waterarmste land op aarde, en een groter verschil met de situatie in Nederland is eigenlijk niet mogelijk, maar we weten allebei hoe belangrijk het is water goed te beheren”, aldus de Jordaanse koning.

Premier Rutte stipte met Jordanië gesloten overeenkomst aan waarin is afgesproken samen te werken bij de opsporing en het volgen van terroristen. „Het onderstreept onze gezamenlijke inzet om terrorisme te bestrijden.” Rutte zei dat Nederlandse bedrijven klaar stonden om met Jordanië zaken te doen en het land te helpen economisch sterker te worden. Een sterk en stabiel Jordanië is in ieders belang, aldus de premier.

Koning Abdullah was eerder op de ochtend in de Eerste Kamer ontvangen door voorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib. Koningin Rania bezocht samen met koningin Máxima de Campus Techniek & ICT van ROC Mondriaan, een instelling voor beroepsonderwijs.