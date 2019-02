Jongere wil gewoon blijven vliegen

Scholieren lijken massaal in actie te willen komen tegen klimaatverandering. Niets is minder waar. Jongeren willen vooral blijven vliegen en vlees eten. Ouderen trouwens ook.

Duizenden scholieren spijbelen donderdag in Den Haag en Amsterdam om strengere klimaatmaatregelen te eisen van politici.

Dr. Adwin Bosschaart, hoofddocent aan de lerarenopleiding aardrijkskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), peilde de mening onder 3000 vmbo-, havo en vwo-scholieren in heel Nederland over klimaatverandering.

Hoeveel kennis heeft de gemiddelde scholier van klimaatverandering?

„Dat valt erg tegen. De gemiddelde scholier heeft wel enige kennis, maar maakt ook grote fouten. Leerlingen reageren eigenlijk behoorlijk lauw op berichten over klimaatverandering. Ze zien het niet als een groot probleem. Dat geldt ook voor ouderen.”

Verrast u dat?

„Nee. Nederland blijkt volledig losgezongen van zijn natuurlijke omgeving. Leerlingen weten bijvoorbeeld dat er overstromingsgevaar is, maar zien geen relatie met hun eigen leefomgeving. Als er iets gebeurt, heeft de overheid het gedaan.”

Hoe ernstig is dat?

„Uiteindelijk is dat ernstig. Daardoor snappen we niet wat ons overkomt. Nederland heeft een verknipte relatie met de natuur. Burgers schatten daardoor problemen niet goed in.”

Scholieren voeren massaal actie, maar willen gewoon blijven vliegen.

„Klopt. Leerlingen weten dat minder vliegen leidt tot minder CO2-uitstoot, maar 38 procent wil gewoon vliegen. Of vlees eten. Leerlingen, maar ook volwassenen, hebben er moeite mee op korte termijn maatregelen te nemen om ook over dertig jaar droge voeten te houden.”

Hoe verklaart u dat?

„Klimaatverandering is abstract. Een kerncentrale is eng, maar van het weer en het klimaat spatten de risico’s niet af.”

Zouden leerlingen ook in actie komen als de demonstratie op zaterdag was?

„Goeie vraag. Met een actie op zaterdag hadden scholieren sterker gestaan. Nu hebben ze de schijn tegen. Leerlingen vinden het ook gewoon spannend een dagje iets anders te doen.”

Moeten we de actiebereidheid van jongeren voor het klimaat dus met een flinke korrel zout nemen?

„Ja, ik heb een aardige dochter, maar dat is ook een echte puber. Ze doet mee omdat het spannend is. Toen ik vroeg of ze ook aan de actie mee zou doen als die op zaterdag is, twijfelde ze.”

Leerlingen moeten toch gewoon in de schoolbanken zitten?

„Het kind en de activist in mij zeggen dat één keertje actievoeren moet kunnen. Eén bezoek aan Den Haag doet meer dan honderd lessen. Ervaring is het beste. Elke donderdag actievoeren gaat te ver.”