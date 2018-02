Jezus Leeft doet mee in dertien gemeenten

In dertien gemeenten staat op 21 maart de partij Jezus Leeft op het stembiljet. Eerder kondigde evangelist Joop van Ooijen aan in dertig tot veertig gemeenten mee te willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Probleem is dat het niet overal is gelukt om voldoende ondersteuningsverklaringen binnen te halen.

In Apeldoorn, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Katwijk, Veenendaal, Gouda, Soest, Dronten, Capelle aan den IJssel, Lopik, Gorinchem, Noordoostpolder en Rotterdam is dat wel het geval.

Probleem in de andere gemeenten is volgens Van Ooijen dat de lijsttrekker een hele dag op de markt of bij het gemeentehuis zou moeten staan om burgers te bewegen een schriftelijke steunbetuiging bij de gemeente aan te leveren. „Je moet er ontzettend veel tijd in steken. En de meeste mensen werken, hè.” Amsterdam en Den Haag doen het zonder Jezus Leeft, ondanks dat zijn partijgenoten er daar flink aan getrokken hebben. „De steun viel enorm tegen.”

Wedergeboren christenen

Als zijn aanhangers meer tijd hadden gehad, had de partij ook in andere plekken genoeg mee kunnen doen, stelt de Giessenburger, bekend van de tekst ”Jezus redt” op het dak van zijn boerderij. „In Urk zou het ook absoluut lukken, als we daar een volgende keer op inzetten. Overal zijn wederom geboren christenen die echt voor Jezus willen gaan. Maar je moet ze weten te vinden. In de tijd van Elia waren er ook 7000 die hun knie voor Baäl niet gebogen hadden.”

Van Ooijen ontkent niet dat die wedergeboren christenen wellicht al bij SGP en ChristenUnie zitten, maar „als ze echt voor Jezus willen gaan, moeten ze niet bij die partijen zijn.” Hij hekelt de ChristenUnie die in de coalitie aan het „soebatten is over abortusgrens.” De regeringspartij had er volgens hem een hard punt van moeten maken om, in navolging van Amerika, de Nederlandse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. „Desnoods had de coalitie eraan moeten gaan.”

Bij de SGP is de traditie volgens de evangelist sterker dan de Bijbel. „Ze hebben het wel over zondagsheiliging, maar niet over Jezus. Terwijl het woordje zondag in de hele Bijbel niet voorkomt. En dat het hoofdbestuur een vrouwelijke lijsttrekker niet feliciteert, heeft niets met het christelijk geloof te maken.”

Blij met één zetel

Bij de vorige verkiezingen haalde Jezus Leeft geen zetel in de acht gemeenten waar de partij toen meedeed. In Gorinchem en Katwijk bleef de teller toen steken op respectievelijk 126 en 200 stemmen. Ook in de overwegend Brabantse gemeenten waar de partij destijds in de race was, bleek de aanhang onvoldoende voor een zetel. „Als we er nu eentje krijgen, zijn we al heel gelukkig”, zegt Van Ooijen.