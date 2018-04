Goed gesprek tussen RD en activisten over tegenadvertentie

Er is woensdagochtend een goed gesprek geweest tussen activist Jasper Klapwijk en Shirin Musa van Femmes for Freedom met de manager commerciële zaken en de hoofdredacteur van het RD. Het gesprek krijgt volgende week een vervolg.

Aanleiding voor het overleg was de protestflyer tegen de reclame van Suitsupply die vorige week maandag met het RD was meegestuurd. De flyer riep veel reacties op van mensen die zich gekwetst voelden omdat er een rood kruis over de gezichten van twee zoenende mannen was geplaatst. Klapwijk en Musa willen een dezer dagen een tegenadvertentie aanbieden. Klapwijk heeft via crowdfunding inmiddels ruim 6000 euro ingezameld voor zo’n advertentie.

Volgens Klapwijk was het gesprek met vertegenwoordigers van het RD „een goed gesprek, waarin we allebei onze positie hebben uitgelegd. Tijdens het gesprek bleek al dat we het niet eens zullen worden, maar dat we wel een gedeeld belang hebben: dat er binnen de reformatorische gezindte meer aandacht moet zijn voor homo’s en lesbiennes die uit de kast willen komen.”

Hoofdredacteur Steef de Bruijn bevestigt dat er een open en eerlijk gesprek is geweest. „We zullen het inderdaad niet snel eens worden, want onze visies op homoseksualiteit lopen sterk uiteen. Toch is het goed om op deze manier van gedachten te wisselen en elkaars intenties te proeven.”

Cees Hovius, manager commerciele zaken van het RD, wil nog niets zeggen over het wel of niet plaatsen van een advertentie. „Ik wil die advertentie eerst zien voor ik reageer. Er is ons nog niets aangeboden.”

