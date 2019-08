Gemeente Veenendaal zet in op meer vaccinaties

Steeds meer gemeenten nemen zelf initiatief om de vaccinatiegraad weer op peil te krijgen. Na de gemeenten Den Haag, Utrecht en Barneveld gaat ook Veenendaal maatregelen nemen om de lokale vaccinatiegraad te verhogen.

De richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, die 95 procent nastreeft, haalt Veenendaal niet. Nu is 86,7 procent van de baby’s daar ingeënt.

Dat gemeenten extra acties ontwikkelen om de vaccinatiegraad te verhogen, is heel logisch, zegt Veenendaals VVD-raadslid Ruben Schoeman dinsdag in het Nederlands Dagblad. Schoeman is tevens initiatiefnemer van het gemeentelijke actieplan voor vaccinatie. „De landelijke overheid is er ook mee bezig, maar dat leidt nog niet tot veel concrete maatregelen. Daarom vind ik dat wij als lokale overheid moeten ingrijpen. Zelfs de SGP heeft voor ons voorstel gestemd. Het straalt wat uit als groepen uit alle hoeken van de samenleving het inenten van kinderen omarmen.”

De gemeente wil een lespakket voor middelbare scholen ontwikkelen en is van plan met kerken en moskeeën in gesprek te gaan over het onderwerp. Ook ambtenaren worden ingeschakeld om burgers op de acties van de gemeente te wijzen. Daarnaast zet de gemeente in op voorlichting, omdat een groep mensen onbetrouwbare informatie van internet zou halen.