Facebookpagina voor oude Kersenlijn

„Voor de zekerheid m’n fototoestel maar meenemen”, zegt Henri Blotenburg voordat we in de auto stappen voor een rit langs de voormalige spoorlijn Amersfoort-Kesteren.

Diezelfde avond plaatst de Veenendaler op de Facebookpagina die hij over de lijn bijhoudt een paar nieuwe foto’s van het traject bij Leusden. Op dat deel van het nog herkenbare tracé zijn de afgelopen weken struiken en spoorresten opgeruimd. Een stootblok is achtergebleven bij de kruising met de Leusbroekerweg. „Dat wordt, zo heb ik me laten vertellen, gebruikt voor een monument ter herinnering aan de spoorlijn”, licht Blotenburg toe.

Al rijdt er al sinds 1944 geen trein meer van Amersfoort naar Kesteren, dankzij Blotenburg heeft de opgeheven spoorlijn wel een Facebookpagina. Vrijwel wekelijks voegt hij een bericht toe. „Een nieuwtje of iets over de geschiedenis. Eens in de twee maanden ga ik naar de voornaamste punten om te kijken of er iets is wat ik kan melden.” De pagina heeft rond de 900 volgers. „Mensen uit de plaatsen langs het tracé, spoorweghobbyisten. Blijkbaar leeft de lijn nog wel.”

Blotenburg (20), student logistiek en economie, is opgegroeid met de spoorlijn. „Over tien minuten komt er weer een trein”, zegt hij, wijzend op de bomen in de achtertuin van de ouderlijke woning in Veenendaal-West. Daarachter ligt het gereactiveerde deel van de lijn. „Mijn interesse voor treinen is hier ontstaan, denk ik. Het materieel, de historie, alles boeit me.”

De 30,5 kilometer lange lijn van Amersfoort naar Kesteren werd in 1886 geopend als onderdeel van de verbinding Amsterdam-Keulen, via Amersfoort, Veenendaal, Nijmegen en Kleef. De bijnaam Kersenlijn ontstond doordat reizigers van deze lijn gebruikmaakten om in de Betuwe kersen te gaan plukken.

In de Tweede Wereldoorlog werd de spoorbrug bij Rhenen tweemaal verwoest. Daarna is de lijn niet meer heropend voor reizigersverkeer, omdat de verbinding Amsterdam-Utrecht-Arnhem met Duitsland voldeed. Delen van de lijn bleven wel in gebruik voor goederenvervoer, zoals tot 1988 Amersfoort-Woudenberg voor een gasbedrijf, een landbouwcoöperatie en een autobedrijf.

Het traject tussen De Haar (bij Overberg) en Rhenen werd in 1981 nieuw leven ingeblazen als aftakking van de spoorlijn Amsterdam-Arnhem. Deze Veenendaallijn langs Blotenburgs huis heeft nu Rhenen als eindbestemming. Het traject tussen Amersfoort en Leusden staat bekend als de Ponlijn, omdat het vrij frequent wordt benut voor de aanvoer van auto’s voor importeur Pon in Leusden.

Er zijn nog veel stille getuigen van de oude spoorlijn. „Drie viaducten uit 1886 bij Achterberg, restanten van de originele hekwerken bij overpaden en overwegen, oude kilometerplaatjes, grindkeien die als spoorbedding dienden”, somt Blotenburg op.

„Sommige baanwachtershuisjes hebben nog originele nummers. Bij Woudenberg staat nog een deel van het oude stationsgebouw overeind. Het traject tussen De Haar en Leusden is grotendeels vrij toegankelijk als wandelpad.”

Aan de overkant van de Rijn is in Kesteren ook het een en ander van de voormalige spoorlijn zichtbaar. „De rails die lopen naar het overslagbedrijf van Den Hartigh. Tot 2004 was daarop nog elke dinsdag goederenvervoer. Ook het oude stationskoffiehuis staat er nog. Als je het weet, kun je het zien. In de aanbouw ernaast was vroeger de dependance van het Van Lodenstein College”, weet oud-leerling Henri.

De komende weken fietst Blotenburg weer eens naar Kesteren. „Rails van het vroegere spooremplacement worden daar binnenkort weggehaald, heb ik vernomen. Voordat alles verdwenen is, moet ik er nog wel een paar foto’s nemen voor Facebook.”

facebook.com/amfktr

serie Verdwenen spoor

Dit is het tweede deel in een serie over verdwenen spoorlijnen in Nederland.