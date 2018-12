Elsevier: ‘burgemeester’ Nederlander van 2018

Elsevier Weekblad heeft de burgemeester tot Nederlander van het Jaar 2018 gekozen. De reden is dat er volgens de redactie geen publieke ambtsdrager is die „letterlijk zo onder vuur ligt als de burgemeester”, meldt het blad woensdag.

Het bekendste voorbeeld is misschien wel de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die wegens bedreigingen moest onderduiken en streng wordt beveiligd. „Maar hij heeft tientallen collega’s die de afgelopen tijd eveneens met de dood zijn bedreigd of geconfronteerd zijn met verbaal of fysiek geweld”, aldus Elsevier.

Volgens hoofdredacteur Arendo Joustra van het weekblad verdienen burgemeesters juist de steun van hun burgers. „Hopelijk draagt deze uitverkiezing tot Nederlander van het Jaar daaraan bij.”

Het is dit jaar de vijftiende keer dat Elsevier Weekblad een Nederlander van het Jaar kiest. Meestal zijn dat mensen die in negatieve of positieve zin een stempel op het afgelopen jaar hebben gedrukt. Zo was dat vorig jaar uitvinder en ondernemer Boyan Slat. Twee keer eerder werd niet een persoon, maar een groep verkozen. In 2006 was dat de soldaat in Uruzgan en in 2010 de politicus.