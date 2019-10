Een op drie kinderen woont in ongezond huis

Een groot deel van de Nederlandse kinderen groeit op in een te donker huis, met vocht, geluidsoverlast en te lage temperaturen, meldt het AD. Dat vergroot hun kans op astma, eczeem en luchtwegaandoeningen.

Van de 2,8 miljoen Nederlandse kinderen (onder de 15 jaar) wonen er bijna 420.000 in huizen met lekkende daken, vochtige muren of schimmel in raamkozijnen of op vloeren. Dat blijkt uit Europese cijfers, verzameld door onderzoeksbureau RAND. Ruim 650.000 kinderen ervaren geluidsoverlast van buren en verkeer. 65.000 kinderen vinden dat hun huis te weinig daglicht binnenlaat en 50.000 kinderen wonen in een huis met een te lage temperatuur.

Daarmee heeft een op de drie kinderen te maken met slechte leefomstandigheden thuis. Zij lopen een groter risico op gezondheidsklachten, zeker als meerdere nadelen meespelen. Leven ze met alle genoemde risicofactoren, dan is de kans dat ze ziek worden wel 4,3 keer zo groot als normaal.