Driestarleerlinge (14) overleden na ongeluk

Bij een verkeersongeval op de Thorbeckelaan in Gouda is maandagmiddag een 14-jarige leerlinge uit vwo 2 van het Driestar College in die plaats overleden.

Dat bevestigde bestuursvoorzitter W. de Kloe van het Driestar College maandag. Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur met een Arriva-buslijn 178 richting Bodegraven, zei busvervoerder Arriva tegen Omroep West.

De school heeft maandagmiddag de leerlingen opgevangen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij werden door hun ouders opgehaald. Dinsdag zullen de klasgenoten en vriendinnen en vrienden in de klas worden opgevangen en zal de school de nodige begeleiding geven „om dit vreselijke te verwerken”, aldus De Kloe.

De politie onderzoekt hoe het dodelijke ongeluk kon gebeuren.