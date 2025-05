Politieonderzoek na brand op Wormerplein in Purmerend

De brand brak uit rond 02.30 uur en was snel geblust. Bewoners van een aantal omliggende woningen moesten van de brandweer kort hun huis verlaten voor een controle op koolmonoxide.

In de nacht van zondag op maandag werd een Turks restaurant aan het Wormerplein in Purmerend beschoten. Vorig jaar in januari was er bij de zaak ook al brand gesticht. Het is onduidelijk of het om hetzelfde pand gaat.